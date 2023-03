Egzaminy na prawo jazdy w Małopolsce są droższe. Zmiany w cenniku za egzamin praktyczny i teoretyczny

Ile zapłacimy w Małopolsce za egzamin na prawo jazdy?

Dotychczas część teoretyczna egzaminu państwowego każdej kategorii wynosiła 30 zł. Od 21 marca kwota ta wzrosła do 50 zł.

Z kolei część praktyczna egzaminu państwowego wymagana do uzyskania prawa jazdy w zakresie uprawnień kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem aktualnie kosztuje 200zł. Kategorie B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E i D1+E - 250 zł.

Przed podwyżkami za egzamin dla kategorii AM i B była opłata 140zł. Egzaminy na A, A1 i A2 kosztowały 180zł, B1, C1, D1, T - 170zł. Kategorie C, D, B+E - 200zł, a C1+E, C+E, D1+E, D+E - 245zł.