Gdzie nad wodę w zachodniej Małopolsce? Ruszają letnie kąpieliska, są nowe atrakcje i ceny. To tu jest najlepszy Park Wodny w Europie!

Rozpoczynają się wakacje, a wraz z nimi rusza sezon letni na kąpieliskach. Nie trzeba daleko wyjeżdżać, by znaleźć atrakcyjne miejsca z plażami, czystą wodą, punktami gastronomicznymi oraz innymi atrakcjami wodnymi. W Małopolsce zachodniej takich miejsc nie brakuje, a każde z nich oferuje wyjątkowe atrakcje.

Gdzie nad wodę w Małopolsce zachodniej? Ruszają letnie kąpieliska, są nowe atrakcje i ceny. To tu jest najlepszy Park Wodny w Europie!

Trzebinia to bez wątpienia letnia stolica regionu. To tu znajdują się najpopularniejsze kąpieliska Balaton i Chechło oraz te nieco mniejsze Kozi Bród i Gliniak. Sezon letni nad Balaton rusza 23 czerwca. Oznacza to, że od tego dnia dorośli za wstęp na teren ośrodka będą musieli zapłacić 10 zł, natomiast dzieci w zależności od wieku do 4 zł. Miejsce to cieszy się ogromną popularnością, bowiem oferuje wiele atrakcji. Poza czystą wodą, piaszczystą plażą oraz podwieszanymi basenami znajdują się tu także takie atrakcje jak tyrolka, park linowy, sauny oaz liczne punkty gastronomiczne. Nie trzeba jednak płacić, by móc wypoczywać nad wodą. Bezpłatnie można skorzystać z ośrodka Chechło.

Tam na gości czeka wielka plaża, duży plac zabaw, wieże widokowe, punkty gastronomiczne oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego. Goście ośrodka mogą tam wypożyczyć rowerek wodny, kajak lub deskę sup, co czyni to miejsce centrum sportów wodnych w regionie. Największym zbiornikiem w Małopolsce zachodniej jest Jezioro Mucharskie. Choć nie ma tam jeszcze ośrodka turystycznego z prawdziwego zdarzenia, to miejsce to cieszy się ogromną popularnością. Zbiornik położony jest w pięknych okolicznościach przyrody, wśród gór. Ma aż 11 km długości i wiele pięknych zatoczek. Latem kursują tam statki i gondole. Wielu miłośników sportów wodnych przyjeżdża tam także z własnym sprzętem, by popływać na kajakach. W regionie nie brakuje także letnich, otwartych basenów. Jednym z najpopularniejszych jest ten w ośrodku Molo w Osieku. To pięknie urządzone kąpielisko, gdzie można poczuć się jak na Hawajach. Do dyspozycji gości są baseny, zjeżdżalnia oraz wypożyczalnia rowerków wodnych. Działa tam także restauracja i hotel. Na ten prywatny ośrodek wstęp nie jest tani. W tygodniu za bilet normalny trzeba zapłacić 30 zł, a w weekend 45 zł.

Taniej można skorzystać z miejskich basenów. Warto odwiedzić m.in. odnowiony ośrodek Czarna Góra w Olkusz. Tam na gości od ubiegłego sezonu czekają nowe atrakcje m.in. wodny plac zabaw i zjeżdżalnie. Ponadto na terenie ośrodka znajduje się basen sportowy, rekreacyjny oraz brodzik dla dzieci. Tam w tygodniu za bilet normalny zapłacimy 15 zł, natomiast w weekend 19 zł. Piękny ośrodek znajduje się także w sąsiednim Bukownie. Tam również nie brakuje atrakcji w postaci zjeżdżalni, brodzika dla dzieci. Starsi mogą natomiast popływać w basenie sportowym. Do dyspozycji gości jest także m.in. boisko do gry w piłkę siatkową. Tam w tygodniu bilet normalny kosztuje 18 zł, natomiast w weekend 25 zł. Nowy, letni basen został w ubiegłym sezonie otwarty w Wolbromiu. Tam miłośnicy wodnych atrakcji mogą liczyć na zastrzyk adrenaliny skacząc do wody z 10 metrowej wieży. Tam za bilet zapłacimy w tygodniu 13 zł, a w weekend 15 zł.

Piękny kompleks letnich basenów znajduje się także u podnóża gór w Andrychowie. Znajdziemy tam baseny o różnej głębokości, zjeżdżalnię i liczne wodotryski. W tygodniu za bilet normalny trzeba zapłacić 25 zł, a weekend 30 zł. Z letnich basenów można skorzystać także w Libiążu, gdzie poza głównym kąpieliskiem znajduje się także wodny plac zabaw. Tam bilet kosztuje 15 zł. W te wakacje ma zostać także uruchomiony długo wyczekiwany kompleks letnich basenów w Chrzanowie na terenie odnowionego ośrodka na Kątach. Nie wolno także zapominać o najlepszym w Europie parku wodnym wg. użytkownikach googla. Mowa oczywiście o parku wodnym mieszczącym się na terenie Energylandii w Zatorze. Na terenie tej strefy znajduje się aż pięć basenów różnej głębokości, złociste plaże, pięć tysięcy leżaków i aż 36 niesamowitych zjeżdżalni, co stanowi największą ilość tego typu atrakcji w parkach wodnych w całej Polsce. Wstęp na teren całego parku kosztuje jednak 179 zł.

