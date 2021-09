Gmina Trzebinia. Postawili na nowoczesność, by ułatwić pracę i kontakt z rodzicami. Dwa przedszkola wprowadziły specjalną aplikację

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE [przycisk_galeria]

Lepsza organizacja pracy przedszkoli i kontakt z rodzicami

Za pośrednictwem aplikacji można planować zajęcia, sprawdzać obecność dzieci w przedszkolu, co ułatwia podliczanie miesięcznych rachunków i przesyłanie ich rodzicom.

- Dzięki aplikacji mamy przede wszystkim lepszy kontakt z rodzicami

- mówi Edyta Surowiec, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Trzebini. - W poprzednich latach zdarzało się, że nie wszyscy odczytywali informacje zamieszczane na tablicy ogłoszeń. I potem byli zaskoczeni, że jest teatrzyk, wycieczka, zebranie, czy że powinni coś dla dziecka przynieść w danym dniu do przedszkola. Wysyłałyśmy też maile do opiekunów, ale nigdy nie mieliśmy pewności, czy zostały odczytane. W aplikacji od razu widać, że rodzic przeczytał wiadomość. Możemy się kontaktować grupowo lub indywidualnie. Szczególnie w czasach pandemii to bardzo dobre rozwiązanie – dodaje.