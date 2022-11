Innowacyjna historia - projekt w ZS w Libiążu. Uczniowie poznają historię przenosząc się w wirtualną rzeczywistość

Innowacyjna historia - nowoczesne technologie w służbie edukacji - pod takim hasłem w październiku ruszył ogólnopolski projekt edukacyjny finansowany przez MEiN oraz wspierany przez Kuratoria Oświaty. Przedsięwzięcie realizowane przez fundację Arte et Marte skierowane jest do uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych oraz nauczycieli.

Założeniami projektu są: propagowanie wiedzy historycznej wśród młodzieży; popularyzowanie nowoczesnych technologii, jako efektywnych narzędzi edukacyjnych oraz zaprezentowanie sposobów wykorzystania wirtualnej rzeczywistości do przedstawiania zagadnień naukowych. Jedyną szkołą, która w województwie małopolskim przystąpiła do projektu w charakterze gospodarza, jest Zespół Szkół w Libiążu.

Informację o tym interesującym przedsięwzięciu znalazłam na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nasza szkoła zgłosiła swój udział w charakterze gospodarza, ponieważ uważam, że należy dotrzymywać kroku rozwijającej się technologii, i jak najczęściej wykorzystywać ją w procesie edukacji. Wszystko to, by uczynić nauczanie jeszcze bardziej efektywnym i dopasowanym do potrzeb i oczekiwań współczesnej młodzieży - mówi dyrektor Zespołu Szkół, Jadwiga Bochenek.