Janusz Szczęśniak: Szachy może nie są widowiskowe jak inne dyscypliny, ale to także dobra inwestycją w przyszłość zawodową

Jak zaczęła się Pana przygoda z szachami?

To był przypadek. W wieku 11 lat, jeżdżąc na nartach, złamałem nogę, więc tata zaproponował mi szachy. Szybko stały się pasją mojego życia. Minęło już pół wieku, jak nie mogę się bez nich obejść.

Jak głębokie są korzenie szachów w Trzebini?

Przejmując posadę trzebińskiego dyrektora ośrodka kultury i sportu, a było to w 1993 roku, zacząłem promować szachy. To był jeden z priorytetów mojej działalności. Szybko, bo po siedmiu latach, czyli w 2000 roku, udało się powołać do życia klub. Skoro działamy już ponad 20 lat, to dowodzi nieustannego zapotrzebowania na szachy.

Od lat trwa dyskusja, czy szachy są sportem. Jakie jest Pana stanowisko?

Szachy to połączenie piękna, nauki, intelektu z domieszką elementu rywalizacji sportowej. Zatem to nie jest czysty sport, ale szachy kształtują także charaktery. Powiem więcej, one wielokrotnie kształtują przyszłość zawodnika. W szachach jak w życiu, jeśli wykonasz przemyślany ruch – możesz odnieść sukces. Z kolei nieprzemyślane ruchy skazują na porażkę. Mam świadomość tego, że tylko niewielki odsetek uprawiających szachy może spodziewać się, że właśnie taka pasja będzie sposobem na życie. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że szachy niesamowicie rozwijają intelekt. Byli szachiści często mają bardzo dobrą pracę. Mogę wymienić syna, który jest informatykiem w międzynarodowej firmie amerykańskiej. Z kolei nasza była zawodniczka, Joanna Święszek, pracuje w instytucie fizyki w szwajcarskim Cern, gdzie prowadzi się badania wyprzedzające naszą epokę. Szachy uczą cierpliwości, tak potrzebnej w życiu.