Biało zrobiło się dzień po świętach wielkanocnych [ZDJĘCIA]

Białe święta to hasło, które w ostatnich latach bardziej pasuje do świąt Wielkiej Nocy niż Bożego Narodzenia. Nie inaczej było w tym roku. Zima jednak się nieco spóźniła, przyszła dzień po lanym poniedziałku. We wtorek śnieżna zamieć przeszła nad naszym regionem.