Kampania prezydencja dostarczyła wiele emocji. Już w niedzielę wybierzemy prezydenta

Bez wątpienia te wybory prezydencie zapiszą się w historii, niestety nie złotymi zgłoskami. Zamieszkanie związane z ich organizacją, którą storpedowała pandemia koronawirusa i zmarnowanie publicznych pieniędzy na próbę przeprowadzenia ich korespondencyjnie to powód do wstydu. W ostatnich dniach jednak już niewiele osób o tym pamięta, a wszyscy żyją emocjami związanymi z kampanią wyborczą. Te udzielają się także mieszkańcom naszego regionu.

Poza sympatykami na Rafała Trzaskowskiego w Chrzanowie czekała także grupka seniorów wspierająca Andrzeja Dudę. Było gorąco, dochodziło do utarczek słownych, emocje były naprawdę wielkie i nie wiele brakowało, by w ruch poszły pięści. Jak widać dla niektórych szarych obywateli polityka to sprawa życia i śmierci.

Mieszkańcy Małopolski zachodniej niestety nie mieli zbyt wielu okazji, by na żywo spotkać się kandydatami i zapoznać z ich programem. Rafał Trzaskowski jako jedyny zdecydował się odwiedzić Chrzanów i Oświęcim. Jego wizyta zgromadziła tłumy sympatyków. Wspólnie z lokalnymi samorządowcami zbierał podpisy poparcia, pozował do zdjęć oraz odpowiadał na nurtujące ludzi pytania.

Wizyta Trzaskowskiego w Oświęcimiu była z kolei również okazją do okazania wsparcia dla Sebastiana Kościelnika, kierowcy seicento, który w 2017 roku zderzył się z limuzyną ówczesnej premier Beaty Szydło. Kościelnikowi postawiono zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Ten jednak nie przyznaje się do winy. Rafał Trzaskowski odprowadził go do sądu, gdzie odbyła się kolejna rozprawa w tej sprawie.