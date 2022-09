KO Oświęcim. Skawa Wadowice – Brzezina Osiek. Wadowiczanie zaczynają się rozpędzać, a Brzezina jest w odwrocie?

Gospodarze objęli prowadzenie po akcji oskrzydlającej Damiana Rzeszutki i strzale Marka Kuzi. Wydawało się, że kolejne gole dla miejscowych są kwestią czasu. Przyjezdni mieli kilka braków kadrowych, w tym bramkarza Michała Majdy.

Drugie trafienie dla wadowiczan było efektem rzutu rożnego wykonanego przez Świerczyńskiego i uderzeniem Szymona Bernata.

Osieczanie otworzyli grę, szukając kontaktowego trafienia, ale kontra Tomasza Bernata zakończyła się trafieniem debiutującego w szeregach wadowiczan Klemensa Drobniaka, którego pozyskano tuż przed zamknięciem okienka transferowego.

- To był mecz drużyn o zbliżonym potencjale. Skuteczniejsi wzięli pełną pulę. Nasze zwycięstwo było w pełni zasłużone – ocenił Maciej Żak, trener wadowiczan.

- Co z tego, że prowadziliśmy grę, skoro braki kadrowe odbiły nam się czkawką. Jeśli nie wykorzystujemy takich okazji, jakie mieli Drabik, trafiający z bliska w słupek, czy Senkowski pudłujący głową z 5 metrów, a to wszystko przy jednobramkowym prowadzeniu rywali, to nie możemy myśleć o zdobyciu choćby punktu – westchnął Łukasz Szczepaniak, trener osieczan.