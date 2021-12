Kopalnie Brzeszcze i Janina w Libiążu. Przed laty praca górnika była bardzo ciężka i niebezpieczna. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

4 grudnia to święto patronki górników, św. Barbary. Choć branża górnicza w ostatnich latach nie ma zbyt wielu powodów do radości, a nad kopalniami wisi widmo zamknięcia, to górnicy w tym dniu świętują. Przed nimi jeszcze wiele lat pracy zanim zamknięta zostanie ostatnia kopalnia. W sobotę z pewnością jednak nie zabraknie życzeń, gratulacji i najwyższych odznaczeń państwowych dla górników. Pamiętajcie o złożeniu im życzeń i

podziękowań, jako i my składamy.