Koronawirus. Chrzanów. Odwołane kolejne imprezy oraz rajdy rowerowe

To miał być 10. bieg o "Złote Gacie" w Brzeszczach. Tak było rok temu

Bieg o "Złote Gacie" w Brzeszczach to bardzo popularna impreza wśród amatorów biegania, którzy zjeżdżają z różnych stron Małopolski i Śląska. W tym roku miała odbyć się 10 edycja, ale przez koronawirusa nie dojdzie do skutku. Można jednak przypomnieć sobie, jak to było rok temu.