Kryta Pływalnia w Chrzanowie wznawia działalność. Będzie wiele obostrzeń

Jednocześnie na torze będą mogły przebywać maksymalnie cztery osoby. Sauna, jacuzzi, bicze wodne będą nieczynne do odwołania

Do końca czerwca od wtorku do piątku od 15.00 do 18.00 oraz w soboty od 8.00 do 12.00 basen będzie dostępny tylko dla szkółek pływackich

Termin ważności wszystkich aktywnych karnetów w dniu 12 marca 2020 zostaje przedłużony o 100 dni.