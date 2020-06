Kultowe napoje chłodzące czasów PRL, czyli czym gasiło się pragnienie w upalne dni tamtej epoki [ZDJĘCIA]

Dla wielu starszych to może być okazja do swoistej podróży sentymentalnej, powrót do smaków dzieciństwa, gdy na upały najlepsza była na przykład słodka, mocno gazowana oranżada. W każdym też niemal domu były syfony. Najpierw takie na wymianę w sklepie. Z czasem pojawiły się nowe, do których wystarczyło kupić specjalne naboje z dwutlenkiem węgla i można było samemu robić sobie wodę gazowaną.

Dla młodszego pokolenia to już tylko ciekawostki.