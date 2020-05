Leskowiec tonie w śmieciach. Miejscowi oburzeni: szykować wory na odpady, miastowi przyjechali [ZDJĘCIA]

Leskowcowy pierdolnik! (...) Uczcili jak potrafili godnie święto biało-czerwonej jak na cebulaka przystało. Włożyli w to swój maleńki wkład i pokazali... byliśmy tutaj. (...) Nigdy takiej bezczelności nie było. A najgorsze jest to że inni to widzą i jeszcze dorzucają, jakby miała zaraz po to śmieciarka przyjechać

komentuje oburzony pan Bartłomiej.

- Myślałem, że wiata pełni miejsce gdzie można się zatrzymać i schronić przed deszczem a jak widać pełni role śmietnika - dodaje pan Mirosław.

Muszą po nich sprzątać

Wielu spośród miejscowych z okolicznych wsi, nie mogąc na to patrzeć, zaczęło sprzątać ten bałagan. Nie wierzą w to, że służby leśne same zapanują na sytuacją a nieodpowiedzialni turyści się opamiętają.