Libiąż. Gminny punkt pomocy uchodźcom z Ukrainy w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu [ZDJĘCIA]

Gminny punkt pomocy uchodźcom z Ukrainy w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu

Gminny punkt pomocy uchodźcom z Ukrainy czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku: poniedziałek od 8.30 do 16, wtorek, środa, czwartek od 8.30 do 16.30, piątek 8.30 do 14

W gminnym punkcie pomocy można także oddawać rzeczy dla uchodźców. Przyjmowane są następujące rzeczy: żywność: dżemy, kremy do smarowania pieczywa, pasztety, konserwy, pomidory w puszce, proszki i płyny do prania, papier toaletowy, nową bieliznę i skarpetki (damskie i młodzieżowe), odżywki do włosów