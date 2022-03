Libiąż. Nowy szyb kopalni Janina i sposób rekultywacji hałd pokopalnianych docenione przez ekspertów [ZDJĘCIA]

Eksperci docenili poprawę efektywności pracy oraz zaangażowanie Tauron Wydobycie w zazielenianie terenów pogórniczych, testowanie nowych sposobów rekultywacji i zazielenienia hałd w ramach międzynarodowego, proekologicznego projektu RECOVERY.

Dzięki dostępowi do wartościowych pokładów węgla, możemy dziś, w warunkach zwiększonego popytu, sprawnie zabezpieczać dostawy tego paliwa dla elektrowni i elektorciepłowni. Jest to możliwe między innymi dzięki uruchomieniu w Spółce takich inwestycji, jak Poziom 800 metrów w ZG Janina wraz z nowoczesnym szybem, który skrócił pawie 20-krotnie czas dotarcia załogi do pracy – podkreśla Jacek Pytel, prezes zarządu Tauron Wydobycie.