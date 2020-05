Libiążanin trafił za kratki. Uprowadził mężczyznę i grożąc mu nożem chciał zmusić do podpisania umowy pożyczki

Policjanci Komisariatu Policji w Libiążu w piątek 22 maja. zatrzymali 29-letniego mieszkańca Libiąża, który przez okres dwóch miesięcy popełniał szereg przestępstw w stosunku do innego mężczyzny.

W marcu br. na przystanku autobusowym w Libiążu sprawca przy użyciu przemocy i gróźb pozbawienia życia zmusił pokrzywdzonego do wejścia do samochodu po czym grożąc mu nożem zawiózł go do swojego mieszkania. Tutaj nadal grożąc pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała, zabrał mu 400 zł.