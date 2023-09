Lista lokali wyborczych na 2023. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w Chrzanowie

adres: Marszałka Józefa Piłsudskiego 14, 32-500 Chrzanów numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Kolonia Stella 11, 32-500 Chrzanów numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Władysława Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Władysława Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Karola Szymanowskiego 47a, 32-500 Pogorzyce numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Śląska 74b, 32-500 Chrzanów numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Generała Władysława Sikorskiego 6, 32-500 Chrzanów numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Dworska 2, 32-500 Chrzanów numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Brzezina 14, 32-500 Chrzanów numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Generała Tadeusza Kościuszki 27, 32-500 Chrzanów numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Zielona 15, 32-500 Chrzanów numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Aleja Henryka 43, 32-500 Chrzanów numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19, 32-500 Chrzanów numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Fabryczna 23a, 32-500 Chrzanów numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Jaworznicka 139, 32-500 Balin numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Pogorska 8c, 32-500 Chrzanów numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Wiosny Ludów 2, 32-552 Płaza numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Stanisława Przybyszewskiego 6, 32-500 Luszowice numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

Wybory 2023. Jak głosować, żeby nie popełnić błędu? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Jak oddać ważny głos?

Gdy udasz się do wybranego lokalu wyborczego i komisja wyborcza zweryfikuje Twoje dane, wówczas otrzymasz kartę do głosowania. W jaki sposób oddać głos? W wyborach parlamentarnych głosujemy na osobę reprezentującą jeden komitet wyborczy. Może to być reprezentant partii lub koalicji wyborczej. Dla każdego komitetu zarezerwowana jest jedna strona z listą kandydatów do parlamentu. Należy postawić krzyżyk przy nazwisku dokładnie jednej osoby. Inaczej głos będzie nieważny. Nie można np. zakreślać swojego kandydata w kółko, czy wybierać więcej niż jedną osobę.