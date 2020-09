Hit Bryana Adamsa „Run To You” w wersji małopolskiego trio Komodo [ZDJĘCIA, WIDEO]

Popularność formacji Komodo przyniosła im taneczna wersja kultowego utworu brytyjskiej grupy Cutting Crew „I Just Died In Your Arms”. Tym razem sięgnęli po kolejny hit z lat 80. ubiegłego wieku, piosenkę „Run To You” z repertuaru Brana Adamsa. To kolejny klasyk rocka w odmieniony...