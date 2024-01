Los Maxa i Pedro poruszył tysiące internautów z Małopolski. Psiaki marzły w niewielkim kojcu. Interweniowały służby Sławomir Bromboszcz

Zima i siarczyste mrozy to śmiertelne zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt. W ostatnich dniach służby i organizacje troszczące się o los czworonogów otrzymały wiele zgłoszeń od osób zaniepokojonych psami trzymanymi na zewnątrz. Do krakowskiego - i nie tylko - schroniska ruszyły masy ludzi, biorąc do swoich domów czworonogi, by te w dobrych warunkach przetrwały niskie temperatury. Takie historie zawsze budzą wielkie emocje, jednak nie zawsze zwierzętom dzieje się krzywda, mimo, że mieszkają na zewnątrz. Każdy przypadek może być inny.