Małopolska zachodnia. Najbardziej zatłoczone odcinki dróg krajowych. GDDKiA podała pomiary ruchu na trasach 28, 44, 52, 79 i 94 [PRZEGLĄD]

Korki na drogach w powiatach: chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim i wadowickim to codzienność

Wyniki pomiarów GDDKiA potwierdzają to co kierowcy widzą gołym okiem. Korki i zatłoczone drogi to codzienność, a przy tym natężenie ruchu stale narasta.

- W województwie małopolskim w ciągu ostatnich pięciu lat w porównaniu do badania z 2015 r. ruch na drogach krajowych wzrósł o 30 proc. Jest to największy wzrost średniego dobowego ruchu pojazdów w kraju

- zaznacza Iwona Mikrut z krakowskiego Oddziału GDDKiA.

Według ostatnich pomiarów średni dobowy ruch na wszystkich drogach krajowych w Małopolsce wynosi 18 918 pojazdów. Na wielu trasach w zachodniej części regionu jest znacznie wyższy od tej średniej.

