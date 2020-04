Małopolska zachodnia. Odbywający kwarantannę są zdyscyplinowani

Solidarni w potrzebie. Coraz więcej chętnych do pomocy

Podobnie jest w powiecie chrzanowskim. Jeśli były jakieś uchybienia w dotrzymaniu kwarantanny, to wynikały bardziej z opóźnienia informacji do służb porządkowych odnośnie jej zakończenia. - To było jednak w pierwszej fazie wprowadzenia zaostrzenia przepisów w związku z walką z koronawirusem. Teraz przepływ informacji jest znacznie lepszy – zapewnia Iwona Szelichiewicz, rzecznik prasowy chrzanowskiej KPP.

Najbardziej niezdyscyplinowani są w powiecie olkuskim, a konkretnie w gminie Wolbrom, gdzie w poprzednim tygodniu stwierdzono dwa przypadki naruszenia zasad kwarantanny, więc policja skierowała wnioski do sądu o ukaranie łamiących zakazy.