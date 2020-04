Małopolska zachodnia. Otrzymali po 100 tys. zł na zakup laptopów dla uczniów w ramach programu "Zdalna szkoła"

Program ruszył 1 kwietnia br. i potrwa do wyczerpania przeznaczonych środków. Wciąż zatem można składać wnioski. Maksymalna kwota jaką można uzyskać to 100 tys. zł. Wartość całego programu to 182 mln zł.

Wśród beneficjantów znalazła się m.in. gmina Wadowice, która na otrzymała 100 tys. zł dotacji. Dzięki temu udało się zakupić 52 laptopy, które trafią do tych dzieci, które nie mogły uczyć się zdalnie z powodu braku sprzętu komputerowego.

- Okazało się jednak, że siedmioro dzieci nie ma zarówno komputera jak i dostępu do internetu. Dla nich dodatkowo kupimy laptopy z internetem za łączną kwotę ok.11 tys. zł - informuje Bartosz Kaliński, burmistrz Wadowic.

Środki w wysokości 100 tys. zł pozyskały także gmina Chrzanów i Trzebinia oraz powiat chrzanowski.

Dzięki tym środkom 30 nowych laptopów trafi do uczniów Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Chrzanowskiego.