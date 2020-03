Luszowice. Kolejny pożar traw. Rozpoczęła się plaga podpaleń [ZDJĘCIA]

Strażacy z powiatu chrzanowskiego w ostatnich dniach kilkanaście razy wyjeżdżali do pożarów traw. Słoneczna pogoda sprawiła, że do akcji wkroczyli podpalacze. W poniedziałek 16 marca strażacy zostali wezwani m.in. do pożaru traw w Luszowicach (gm. Chrzanów).