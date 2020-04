Małopolska zachodnia. Płyn z Orlenu do dezynfekcji rąk niedostępny. Kiedy wróci do sprzedaży?

Czy komuś z Was udało się ostatnio kupić płyn do dezynfekcji rąk na stacji?

Zakup płynu do dezynfekcji rąk na stacjach Orlenu to obecnie nie lada wyczyn. W ciągu ostatnich kilkunastu dni, przy okazji tankowania samochodów, nasi dziennikarze odwiedzili kilkanaście stacji w powiatach chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim i wadowickim. Niestety podczas żadnej z tych wizyt nie udało się kupić płynu do dezynfekcji rąk.

PKN ORLEN ma świadomość, jak ogromne jest zapotrzebowanie na płyn. Przestawienie linii produkujących płyn do spryskiwaczy na produkcję płynu i uruchomienie dystrybucji trwało zaledwie 10 dni. Uruchomiona została druga linia produkcyjna, co oznacza, że płynu będzie więcej. W kwietniu Zakład w Jedliczu wyprodukuje ok. 4,5 mln litrów.

Płyn do dezynfekcji będzie produkowany także w Orlen Południe

Produkcja płynu do dezynfekcji powierzchni o właściwościach biobójczych na w kwietniu ruszyć także w zakładzie w Trzebini. Początkowo ma być tam produkowanych do 3 milionów litrów miesięcznie. Do tego celu wykorzystana zostanie infrastruktura w obszarze biodiesla. W tym celu przystosowane zostaną również nowe miejsca rozładunkowo-załadunkowe i linia do nalewu produktu. Płyn trafi do sprzedaży hurtowej i do instytucji użyteczności publicznej.

- W ramach Grupy ORLEN wykorzystywane są wszystkie możliwości, aby aktywnie włączyć się w walkę z epidemią koronawirusa w Polsce. Dlatego nie tylko podwajamy produkcję płynu do dezynfekcji rąk, ale też dostarczymy na rynek kolejny produkt, tym razem do dezynfekcji powierzchni - mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.