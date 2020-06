Małżeński rozbój zakończony aresztem. Za atak na ekspedientkę sklepu grozi im do 12 lat więzienia

Jak ustalili funkcjonariusze, do agresji doszło chwilę po tym, jak para przekroczyła próg sklepu. Wówczas do sprzedawczyni podeszła młoda kobieta i chwyciła ją za szyję. Przyduszając, usiłowała zerwać z jej szyi złoty łańcuszek. W tym samym momencie partner agresywnej kobiety przedostał się za sklepową ladę i zabrał z półki wódkę.

We wtorek 2 czerwca ok. godz. 10 rano chrzanowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednym ze sklepów na ulicy Oświęcimskiej w Chrzanowie para napadła na ekspedientkę.

Zatrzymani noc spędzili w celach chrzanowskiej komendy, skąd następnego dnia zostali doprowadzeni do prokuratury. Usłyszeli zarzut usiłowania dokonania rozboju, za co grozi im do 12 lat pozbawienia wolności. 2 Czerwca zostali doprowadzeni do sądu, który przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.