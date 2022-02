Mieszkańcy Chrzanowa wyruszyli w czwartek po pączki. Przed popularnymi cukierniami długie kolejki [ZDJĘCIA] Sławomir Bromboszcz

Tłusty Czwartek to dzień, w którym nawet osoby dbające na co dzień o dietę pozwalają sobie na chwilę zapomnienia i sięgają to słodką przekąskę. W czwartek (24 lutego) mieszkańcy Chrzanowa tłumnie wyruszyli po pączki. Niektóre cukiernie były oblegane, tworzyły się przed nimi długie kolejki.