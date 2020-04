Miss Małopolski 2020. Piękne mieszkanki Małopolski zachodniej w gronie półfinalistek konkursu piękności [ZDJĘCIA]

MTS Chrzanów po sezonie. Problemów nie brakuje

Zgodnie z oczekiwaniami, krajowa centrala zdecydowała o zakończeniu rozgrywek w związku z pandemią koronawirusa. Oznacza to, że MTS Chrzanów zajął siódmą lokatę na zapleczu ekstraklasy w grupie C, czyli identyczną jak przed rokiem. Dla sportowców nie jest to sukcesem.