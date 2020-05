Muzeum Auschwitz otwarte przez dwa dni. To będzie test nowego trybu zwiedzania

Będzie to dwudniowy test związany z wdrożeniem nowego trybu zwiedzania i udostępniania historycznej przestrzeni. Informację o tym, kiedy Miejsce Pamięci zostanie ponownie otwarte dla odwiedzających, podamy w późniejszym terminie. Prawdopodobnie nie stanie się to przed końcem czerwca.

Będzie limit dla odwiedzających Muzeum Auschwitz

W czasie ograniczeń sanitarno-epidemicznych najważniejsze dla nas jest zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym oraz pracownikom Miejsca Pamięci. Stąd też znacznie zmniejszony limit osób przebywających na terenie, a także wiele rozwiązań związanych przede wszystkim z samym wejściem do Muzeum mającym minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa



– W kilku widocznych miejscach na terenie Muzeum zostaną umieszczone aparaty do bezdotykowej dezynfekcji rąk. Na terenie Muzeum obowiązkowe będą także: zasłanianie ust i nosa, utrzymywanie 2-metrowego dystansu od innych odwiedzających oraz dezynfekcja rąk przed wejściem na ekspozycję – podkreślił Andrzej Kacorzyk.



Wszystkie procedury zostały zatwierdzone przez odpowiednie służby sanitarne.



Na teren Muzeum wejść będzie można wyłącznie z indywidualną imienną kartą wstępu. Będzie ona upoważniać do wstępu zarówno na teren byłego obozu Auschwitz I, jak i Auschwitz II-Birkenau. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie na adres: reservation.office@auschwitz.org w celu ustalenia dokładnej godziny wejścia.