20 lutego obchodzić będziemy Tłusty Czwartek. To dzień, w którym nawet osoby na co dzień stroniące od słodkości potrafią skusić się na pysznego pączka. Co roku piekarnie z Chrzanowa i okolicy przygotowują na ten dzień tysiące okrągłych pyszności z przeróżnymi nadzieniami. Które wybrać? Przejdź do galerii i zobacz, które cukiernie są najlepiej oceniane.