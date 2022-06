Najpiękniejsze życzenia i wierszyki na urodziny i imieniny 2022. Zabawne i oryginalne, dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

Najpiękniejsze życzenia urodzinowe 2022

Z okazji urodzin składam Ci moc życzeń: uśmiechu, zdrowia, radości, mnóstwa prezentów i gości, przyjaźni wielkich i małych, wielu przygód niebywałych i uśmiechu wesołego i wszystkiego, wszystkiego najlepszego!

***

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały, by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały, by nigdy nie było porannej pobudki i wiał wiatr co rozwiewa smutki.

***

Abyś była uśmiechnięta w dniu tak ważnego święta. Abyś mimo biegu lat, zawsze kochała cały świat. Abyś duchem młoda była i nic sobie z problemów nie robiła.

***

Abyś umiała się cieszyć. Śmiej się z innymi ludźmi, ale nigdy z nich. Niech sprawia Ci radość nawet mały, ale udany żart i nie staraj się wymyślić jeszcze lepszego.

***

By się spełniły Twoje życzenia, by się ziściły Twoje marzenia, by uśmiech często gościł na Twej twarzy, byś zdobyła w życiu szczyt swoich marzeń. Wszystko co chciałabyś by się zdarzyło, wszystko czego pragniesz by Twoim było.

***

Uważnych oczu, które dostrzegą sprawy życia codziennego, takich uszu, które wyłowią wszelkie przemilczenia, takich rąk, które będą zawsze chętne do pomocy, mądrych słów wypowiedzianych we właściwym momencie, kochającego serca, któremu pozwolisz poprowadzić się przez życie, aby tam, gdzie Ty, była miłość.

***

Dużo zdrówka, szczęścia i radości każdego dnia pełnego miłości. Wielkiego świata poznania, w lotto milionów wygrania. Tego z serca Ci życzymy i hucznie Twe Urodziny obchodzimy!

***

***

Dzień Urodzin się już zbliża, więc życzenia Tobie ślę. Aby wszystko się spełniło, o czym marzysz o czym śnisz. By pogodnie mijały sny, z głębi serca życzę Ci. Dużo szczęścia i radości, sto lat życia mało złości. Dni spokoju pełnych wygód, Dużo słońca wielu przygód.

***

Dziś powinnaś być królową, wypoczywać cały dzień. Komplementów słuchać dużo, wszystko na skinienie mieć. Nawet, kiedy spojrzysz w niebo i wypowiesz tę chce mieć dzisiaj będziesz miała wszystko, bo to jest Twój dzień.

***

Dzisiaj, w urodzin Twoich dniu, ja radości życzę Ci, by dzień ten całkiem innym był od wszystkich innych dni. Zaś JUTRO niech Ci w darze da spełnienie wszystkich snów, coś śniła w dniach urodzin swych, w marzeniach i bez słów. A to najważniejsze z życzeń mych: Niechaj Twe przyszłe dni oszczędzą Tobie smutku i łez i szczęście dadzą Ci!

***

Długo czekałem owej godziny, aż wreszcie nadeszły Twoje Urodziny. Więc chcę przed Tobą serce otworzyć i najlepsze życzenia Ci złożyć. Żyj długo w szczęściu i radości, nigdy nie zaznaj przykrości. I tylko samych pogodnych dni, na urodziny życzę Ci.

***

Jakie złożyć Ci życzenia by warte były Twego westchnienia. Pieniądze to nie wszystko, samochód to złomu składowisko. W urodziny Twoje życzę Ci, serce moje, miłości i kochania aż do samego zwariowania.

***

***

Jest w roku taki dzień, w którym smutki idą w cień, więc z okazji tego dnia posłuchaj czego Ci życzę ja: dużo zdrowia i radości, szczęścia w życiu i miłości, moc najpiękniejszych wrażeń i spełnienia wszystkich marzeń.

***

Każdego roku o tej samej porze każdy Ci życzy, co tylko może. Ja korzystając z tej sposobności, życzę Ci szczęścia, dużo radości. To, czego pragniesz, by się spełniło, A to, co kochasz, by Twoim było!

***

Kiedy wspomnisz te młode chwile, które odeszły w mroczną dal, a które dały Ci szczęścia tyle, uczujesz w sercu cichy żal, Zatęsknisz wtedy do tej przeszłości, w której Ci jaśniał cały świat, bo zapamiętaj, że czas młodości to najpiękniejszy życia czas.

***

Kochaj jakby nikt Cię nie zranił. Pracuj, jak gdybyś nie potrzebował pieniędzy. Tańcz, jak gdy nikt nie patrzył. Śpiewaj, jak gdyby nikt nie słuchał. Żyj jak gdybyś był w raju.

***

Kwiatów nie dam, mimo szczerych chęci. Lecz słowa, które zostaną w pamięci, życzę szczęścia, dużo radości i długiej szczęśliwej przyszłości. Niech los Tobie z oczu łez nie wyciśnie, niechaj się wszystko wiedzie pomyślnie. Wszystko co piękne i wymarzone, w dniu Twych Urodzin niech będzie spełnione.

***

Najpiękniejsze jest to czego się nie ma, na co czekasz i tęsknisz od lat, najpiękniejsze są zawsze marzenia, kolorowy, bajkowy świat.

***

Najserdeczniejsze przyjmij życzenia zamiarów i marzeń spełnienia, w działaniu i w pracy - sukcesu. Niech szczęście pilnuje Twojego adresu, jak wierny cień trwa obok stale, niech sprzyja Ci wytrwale.

***