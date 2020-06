Nietrzeźwa kobieta w zaawansowanej ciąży "opiekowała" się małymi dziećmi

Zatrzymany pijany kierowca samochodu. Nietrzeźwy rowerzysta wydmuchał ponad 2 promile

Nie tylko prędkość, ale również jazda pod wpływem alkoholu należy do częstych grzechów kierowców. We wtorek zatrzymane zostały trzy nietrzeźwe osoby prowadzące pojazdy. Był to jeden kierowca samochodu oraz dwoje rowerzystów.