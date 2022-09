"Nowa" Szkoła Podstawowa w Grojcu otwarta. Rozbudowa placówki kosztowała 6 mln zł. Zobacz ZDJĘCIA

"Nowa" Szkoła Podstawowa w Grojcu otwarta. Rozbudowa placówki kosztowała 6 mln zł

Największą bolączką szkoły był brak sali gimnastycznej. Uczniowie przez lata musieli zimą ćwiczyć w Domu Ludowym w Grojcu. Problemem było nie tylko nieprzystosowanie tego budynku do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, ale również każdorazowa konieczność wyjścia ze szkoły.

Budowa sali gimnastycznej oraz rozbudowa szkoły rozpoczęła się w lipcu 2019 rok. Inwestycja trwała aż trzy lata, bo zakres prac był spory. Do istniejącego budynku szkoły został dobudowany dwukondygnacyjny budynek, w której mieści się sala gimnastyczna z zapleczem sportowym, sanitarnym i trzema salami lekcyjnymi. Na poziomie parteru budynku: sala lekcyjna, pomieszczenie szatni z zapleczem sanitarnym przystosowanym do osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie techniczne. Na poziomie drugiej kondygnacji: dwie sale lekcyjne, pomieszczenia sanitarne: prysznice i toalety, pomieszczenie techniczne do obsługi klimatyzatorów.