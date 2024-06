Ochroniarze „w szafie” polityka PiS to nie wszystko. Kosztowne wydatki marszałka Witolda Kozłowskiego OPRAC.: Ewa Wacławowicz Jolanta Białek

Witold Kozłowski, marszałek Małopolski w latach 2018-2024, wydał co najmniej 220 tys. zł na firmy detektywistyczne, które miały chronić go przed nielegalnymi podsłuchami - ustaliła Interia. Chodzi o sprawę powiązaną z sytuacją, która wyszła na jaw w kwietniu ubiegłego roku. Jak informowaliśmy wtedy: Witold Kozłowski korzystał z wewnętrznej służby ochrony – wyposażonej m.in. w kajdanki, gaz pieprzowy i pałki teleskopowe - która na co dzień przebywała w jego gabinecie, w szafie z lustrem weneckim obserwując gości marszałka (bez informowania ich o tym).