Od 1 marca 2022 drożej pociągiem z Trzebini do Krakowa. Kolej i tak wciąż jest konkurencyjna dla ruchu samochodowego

Jak usłyszeliśmy w POLREGIO, stawki za bilety i tak są wciąż konkurencyjne dla przewoźników drogowych, zachęcając do podróży pociągiem. Kolej jest nie tylko tańsza, ale szybsza i przyjazna środowisku.

Trudno nie zgodzić się z argumentacją przedstawioną przez przewoźnika. Wystarczy spojrzeć na parking samochodowy przed dworcem kolejowym w Trzebini. Już we wczesnych godzinach rannych trudno znaleźć tam wolne miejsce. Mieszkańcy nie tylko Trzebini, ale i z okolicznych miast, zostawiają swoje pojazdy przed tym dworcem, korzystając z usług kolejowych.

- Panie, skoro mam tracić czas w korkach, dojeżdżając do Krakowa, a potem w samej stolicy Małopolski, to zostawiam samochód przed dworcem w Trzebini i niewiele ponad pół godziny jestem w Krakowie – mówi 45-letni Wiesław. - Po powrocie z Krakowa wskakuję do auta i – choć mieszkam pod Trzebinią, szybko jestem na miejscu. Połączeń ze stolicą Małopolski nie brakuje.