Olkusz. Lasy toną w śmieciach. Dlaczego ludzie wciąż je tam wyrzucają? [ZDJĘCIA]

BO LUDZIE JE TAM ZOSTAWIAJĄ. Mimo, że istnieje obowiązek zawarcia umowy o wywóz śmieci i mimo działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, odbierającego śmieci nieodpłatnie. BO CZEKAJĄ NA ODBIÓR Nadleśnictwo na bieżąco zleca Zakładom Usług Leśnych sprzątanie śmieci oraz ich podwóz do zlokalizowanych w lasach miejsc zbiórki. Z nich śmieci odbierane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

DLACZEGO ODBIÓR TAK DŁUGO TRWA??

Umowa z ZGK na odbiór odpadów podpisywana jest na okres od marca do listopada. Wynika to z założenia, że zimą zwykle leży śnieg uniemożliwiający sprzątanie, a w lesie pojawia się mniej odpadków niż w sezonie wiosenno-letnim. Zebrane w punktach zbiórki odpady odbierane są zwykle w ostatnim tygodniu miesiąca. Rozwiązanie to niestety trzeba będzie zweryfikować.

ILE KOSZTUJE USUNIĘCIE ŚMIECI Z LASU?

W 2019 uprzątnięto z lasów Nadleśnictwa Olkusz 415m3, tj. 3461 worków za kwotę 59 625,11zł