Piłka nożna. Startuje wiosna w wadowickiej klasie okręgowej. Kilku kandydatów do awansu

Wiosna zapowiada się ciekawie. Tym razem w walce o miejsce na szczycie biją się cztery zespoły, a nie jak w poprzednich latach jeden czy dwa.

Nie ulega wątpliwości, że głównym kandydatem do awansu jest liderująca Kalwarianka. Mistrz półmetka prawie wszystkie mecze rozegra na własnym boisku, co powinno być dla niego atutem. To dlatego, że w pierwszej rundzie, kalwarianie, pozbawianie własnego stadionu (był w remoncie), prawie wszystkie mecze grali na wyjazdach. Wiosną u przeciwników zagrają tylko w Jaworznie i w Nowej Wsi, to na koniec sezonu.