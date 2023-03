Pociąg do biegania - Chrzanowski Bieg Uliczny. Zaprezentowano koszulkę, którą otrzymają uczestnicy

Chrzanowski Bieg Uliczny wraca do swojej tradycyjnej formy. Impreza odbędzie się w maju, a biegacze ulicami Chrzanowa pobiegną w dzień, a nie w nocy jak miało to miejsce podczas ubiegłorocznej edycji. Do wyboru są dwa dystanse 5 i 10 km. Nowością jest możliwość wyboru pakietu z koszulką lub bez. Za ten bogatszy do końca marca trzeba zapłacić 90 zł, wariant bez koszulki kosztuje natomiast 60 zł.

Zapisy - Pociąg do biegania - Chrzanowski Bieg Uliczny

28 maja w Chrzanowie odbędą się także zawody dla dzieci i młodzieży. Będzie to rywalizacja na torze z przeszkodami w ramach Runmageddon Kids. Zapisy prowadzone będą w dniu imprezy.