Pogoda na dzisiaj dla Chrzanowa. Sprawdź, jaka będzie pogoda w piątek, 05.06

Pogoda na piątek, 5 czerwca

W ciągu najbliższych dni w wielu regionach kraju wystąpią opady deszczu. Pojawią się też burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Temperatura powietrza nie przekroczy 25 stopni Celsjusza. Termometry w Małopolsce pokażą od 14 st. C w Nowym Targu do 24 st. C w Tarnowie. W...