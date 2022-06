Ponad dwustu pasażerów ewakuowanych z pociągu „Mehoffer” tuż za stacją w Trzebini. Jeden z wagonów pociągu wypadł z torów [ZDJĘCIA]

- Do akcji ratowniczej wysłaliśmy dziewięć jednostek JRG oraz ochotników. Łącznie 29 strażaków – informuje oficer prasowy chrzanowskiej PSP st. kpt. Piotr Bębenek.

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło 1600 metrów za stacją w Trzebini, w rejonie ulicy Kwiatowej, w stronę Katowic. Przez ponad dwie godziny ruch na trasie Kraków – Katowice był zablokowany.

Strażacy pomogli w ewakuacji 211 pasażerów do zastępczego pociągu regionalnego, którym zostali dowiezieni do stacji Jaworzno Szczakowa, a tam przesiedli się na pociąg zastępczy podstawiony przez przewoźnika PKP Intercity, by ruszyć w dalszą drogę.