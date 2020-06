Powstał film dokumentalny o Tadeuszu Pietrzykowskim, legendarnym polskim bokserze z KL Auschwitz

Bohaterką filmu jest również córka legendarnego boksera, Eleonora Szafran. To właśnie ona odnalazła pamiętniki swego ojca i postanowiła nadal szukać jego śladów, gdziekolwiek by one nie były. Dlatego kamera podąża za nią m.in. do celi św. Maksymiliana na terenie byłego obozu, by zobaczyć wydrapane na ścianie przez więźniów wizerunki boksera. Zagląda także na plan filmu fabularnego „Mistrz” w reż. Macieja Barczewskiego. Tam córka boksera obserwuje, jak radzi sobie aktor, Piotr Głowacki wcielający się w rolę jej ojca.

Pietrzykowski w 1943 r. został przeniesiony do KL Neuengamme, gdzie stoczyło ok. 20 walk. Później trafił do KL Bergen-Belsen. Tam doczekał wyzwolenia w 1945 r. Po powrocie do Polski pracował jako instruktor wychowania fizycznego. Zmarł w 1991 r.

Dokument będzie można zobaczyć na antenie TVP Kraków w 80. rocznicę I transportu polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz oraz w wersji anglojęzycznej na kanale TVP Poland In. Zostanie także bezpłatnie udostępniony on-line na profilu You Tube reżyserki (youtube.com/user/Mruszczak) oraz na stronie bokserzauschwitz.blogspot.com.