Poziomy rzek spadają, choć nadal są bardzo wysokie

Nowe zakażenia koronawirusem. To czterej mieszkańcy powiatu oświęcimskiego oraz dwaj chrzanowskiego

Najnowsze badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych osób. To dziewięć kobiet i siedmiu mężczyzn, w wieku od 4 miesiące do 82 lat, z Krakowa (6 osób), powiatu oświęcimskiego (4 osoby), powiatów: chrzanowskiego i limanowskiego (po 2 osoby) or...