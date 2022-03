Prasówka Chrzanów 10.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chrzanowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Chrzanów 10.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Ceny mieszkań w ostatnich latach ostro poszły w górę. Czy zatem wrócą do łask mieszkania do wynajęcia? Zwłaszcza, że stopy procentowe także szybko windują, a – co za tym idzie – droższe stają się kredyty. Przygotowaliśmy przegląd mieszkań do wynajęcia w powiatach olkuskim i chrzanowskim.

