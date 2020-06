Prasówka Chrzanów 11.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chrzanowie nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Chrzanów 11.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

46-letni białostoczanin prowadzi swój kanał wideo pod nazwą “Major Suchodolski”. W sieci cyklicznie pojawiają się filmy z jego udziałem. Jak jest odurzony, jak zasypia, jak przeklina. Jego kanał jest bardzo popularny wśród dzieci. Ich rodzice alarmują policję. Efekt? "Major" został raz ukarany. Mandatem za zaśmiecanie środowiska. Bo w rezerwacie pozostawia po sobie butelki, reklamówki i inne śmieci.

Jak informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, w czwartek (11 czerwca) rano liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w Małopolsce wynosi 1461, co daje wzrost o 9 osób od wczorajszego wieczora. W przeciągu doby w województwie małopolskim przybyło 19 nowych zakażeń. Nie zmieniła się natomiast liczba zgonów - w Małopolsce wynosi 40. WSSE poinformowała również o kolejnych ozdrowieńcach - jest już ponad tysiąc wyleczonych osób w naszym regionie.

Od 6 czerwca 2020, w związku ze zniesieniem kolejnych obostrzeń w dobie pandemii koronawirusa, rząd pozwolił na otwarcie basenów. To jednak nie oznacza otwarcia obiektów sportowych we wszystkich miastach zachodniej Małopolski. Jeśli chcesz się dowiedzieć, gdzie w regionie wybrać się na basen, przejdź do galerii.