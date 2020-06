Prasówka Chrzanów 12.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chrzanowie nie minęło Cię nic ważnego

Przyczepa - kultowy model N126 - uchodziła za luksus, o kamperach nikt nawet nie śnił. Namioty były ciężkie, a ich rozkładanie przypominało zajęcia w szkole przetrwania. Domki były wielkości znaczka pocztowego. A jednak nikt nie narzekał na wakacje na kempingach, ba, wiele osób te zdjęcia obejrzy z łezką wzruszenia w oku. Przenosimy Was w czasie, do lat 60. i 70. XX wieku. Głęboki PRL. Jak Polacy spędzali wtedy wakacje? Trochę jak w czasach pandemii - w kraju, bo o urlopie zagranicznym, choć z nieco innych niż dziś powodów, mało kto myślał. Czy teraz wróci boom na kempingi i pola namiotowe?

Komisja Europejska potwierdziła, że Polska spełnia coraz więcej warunków umożliwiających przystąpienie do strefy euro. Aktualnie można mówić o dwóch „zaliczonych” kryteriach. Musimy spełnić jeszcze dwa wymogi. KE właśnie opublikowała sprawozdanie na temat konwergencji, ocenia ono postępy członków UE w drodze do strefy euro.

Jedna z największych plaż w Małopolsce powstała na terenie urokliwego kompleksu Kuter Port Nieznanowice. To pierwsze strzeżone kąpielisko w gminie Gdów i trzecie w powiecie wielickim. Jednocześnie będzie mogło wypoczywać tam ok. 3000 osób. Otwarcie ośrodka jest planowane z początkiem tegorocznych wakacji.

Pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, w niedzielę 14 czerwca odbędą się skromne, z uwagi na pandemię koronawirusa, uroczystości 80. rocznicy pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz. Dzień ten obchodzony jest w całej Polsce jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Do Oświęcimia wybierają się również narodowcy, którym prezydent zakazał organizacji zgromadzenia.

Bielsko-Biała i jego okolice to wyjątkowo malowniczy region, w którym trudno się nudzić. Zobacz, jakie atrakcje turystyczne czekają na Ciebie.

To historia jak z kiepskiego filmu kryminalnego. Mieszkaniec Libiąża, którego - jak się okazało inni bandyci oskarżyli o kradzież elektronarzędzi, był torturowany, by przyznał się do winy. Został pobity a wiertarką próbowano mu przewiercić kolana. Przerażony, 29-letni mężczyzna poszedł po tym na policję, by złożyć zeznania, że to on dokonał kradzieży. Policjanci poczuli w tym "szwindel".