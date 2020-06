Prasówka Chrzanów 16.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chrzanowie nie minęło Cię nic ważnego

We wtorek (16 czerwca) w samo południe, były komendant straży pożarnych w Chrzanowie i Oświęcimiu st.bryg. Piotr Filipek, został Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Zastąpił na tym stanowisku st.bryg. Marka Bębenka, który po 39 latach pracy pożegnał się ze służbą pożarniczą.

Ośrodek Molo w Osieku to jedne z najpopularniejszych miejsc letniego wypoczynku w Małopolsce zachodniej. W piękne, letnie dni przewijają się tam setki osób. Panie często zdjęcia ze swojego pobytu w Osieku publikują na Instagramie. Okazja do odwiedzenia letnich basenów i wykonania nowych zdjęć będzie już w sobotę 20 czerwca. Na ten dzień planowano otwarcie sezonu.

Nocna prohibicja miała być orężem do walki z osobami nadużywającymi alkoholu, które zakłócają ciszę nocną, przesiadują pod sklepami całodobowymi i swoim zachowaniem budzą strach u innych. Taka regulacja miała zostać wprowadzona w Chrzanowie, jednak problem sam się rozwiązał. Przynajmniej częściowo.

Egzamin 8-klasisty 2020. Ósmoklasiści we wtorek o godz. 9 rano przystąpili do egzaminu z języka polskiego. Z lektur na egzaminie - w części testowej - pojawiło się "Quo Vadis". W kolejne dwa dni czekają ich natomiast egzaminy z: matematyki oraz wybranego przez nich języka obcego.

Wybory prezydenckie 2020 są wyjątkowo zmaskulinizowane. Jedyna kobieta, która kandydowała na prezydenta, Małgorzata Kidawa-Błońska, zrezygnowała z wyścigu o tytuł głowy państwa. Nie oznacza to jednak, że wszyscy kandydaci na prezydenta 2020 pominęli ważne dla kobiet kwestie. Prześwietlamy poszczególne programy wyborcze pod kątem istotnych dla kobiet problemów.

Zamki to znacznie więcej niż tylko piękne, stare mury. Oto najciekawsze takie budowle w Polsce. Może warto odwiedzić je na żywo?

Lista lokali wyborczych w Chrzanowie, którą prezentujemy poniżej, pomoże ci sprawnie zagłosować w wyborach prezydenckich 2020. 28.06.2020 udaj się do lokalu wyborczego, w którym działa obwodowa komisja wyborcza, do której przypisany jest Twój adres zameldowania. Pamiętaj, że na głosowanie w 1 turze wyborów prezydenckich 2020 powinieneś zabrać ze sobą maseczkę. Nie zapomnij również o dowodzie osobistym. Bez tego nie zostanie ci wydana karta do głosowania na prezydenta RP.