Prasówka Chrzanów 18.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chrzanowie nie minęło Cię nic ważnego

Oto one, najpiękniejsze Małopolanki ubiegające się o tytuł i koronę w konkursie piękności Małopolski, Miss i Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2022 – Polska Miss. Aż 205 kandydatek z całego województwa (i nie tylko) zostało podzielone na dwie kategorie. O tytuł Miss Województwa Małopolskiego ubiega się 147 kandydatek z roczniak 1994-2003, natomiast o tytuł Miss Nastolatek 58 kandydatek z rocznika 2004-2008. Wśród kandydatek są mieszkanki powiatu chrzanowskiego. Rywalizacja z pewnością będzie zacięta. Półfinał w najbliższą sobotę 19 marca 2022 r. Głosowanie publiczności już trwa! Zobacz pretendentki i głosuj! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Szukasz pomysłu, jak ciekawie spędzić weekend w Chrzanowie i okolicy? Sprawdź nasz przegląd najciekawszych imprez, wydarzeń, miejsc i atrakcji w mieście oraz powiecie chrzanowskim w terminie 18 - 20 marca 2022 r. Kliknij w zdjęcia w galerii i zobacz, co się będzie działo oraz co warto zobaczyć i zwiedzić.

Prasówka 18.03 Chrzanów: pozostałe wydarzenia

Transport darów dla obywateli Ukrainy dotarł do Chrzanowa z miasta partnerskiego Harnes we Francji. Zebrane przez Francuzów rzeczy zostaną przekazane uchodźcom przybywającym z Ukrainy do Chrzanowa.