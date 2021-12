Prasówka Chrzanów 18.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chrzanowie nie minęło Cię nic ważnego

Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Roxi Węgiel, Sławomir, Thomas Anders... To niektóre gwiazdy, które mają zaśpiewać w tym roku na sylwestrowym koncercie, jaki Telewizja Polska organizuje w ostatni dzień roku w Zakopanem. TVP ogłosiła właśnie obsadę koncertu plenerowego pod Giewontem.

Maksymilian Suchyta zaginął w Chrzanowie 6.01.2021. Rodzina szuka go z pomocą Fundacji ITAKA. Nastolatek ma 15 lat i 158 cm wzrostu, oczy - zielone. Maksymilian Suchyta zaginął w Chrzanowie. Jeśli widziałaś lub widziałeś osobę ze zdjęcia po 6.01.2021, koniecznie skontaktuj się z Fundacją ITAKA. Pamiętaj, że każda wiadomość może być przydatna.

Efektowne sałatki na świąteczny stół to sałatki warstwowe. Zobacz sprawdzone przepisy na sałatki, które nie tylko cieszą oko, ale obłędnie smakują. Nie może ich zabraknąć na bożonarodzeniowym stole.

Prasówka 18.12 Chrzanów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chrzanowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Funkcjonariusze BOR, którzy jechali w kolumnie wiozącej 10 lutego 2017 r. ówczesną premier Beatę Szydło przez Oświęcim do domu w Przecieszynie kłamali? Tak twierdzi oficer BOR Piotr Piątek, który wyznał to dziennikarzom "Gazety Wyborczej". Twierdzi, że rządowa kolumna jechała tylko z włączonymi sygnałami świetlnymi, a bez dźwiękowych. Świadkowie wypadku opowiadali to dziennikarzom "Gazety Krakowskiej" niedługo po zdarzeniu. Ich wypowiedzi wówczas zbagatelizowano.