Prasówka Chrzanów 2.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chrzanowie nie minęło Cię nic ważnego

We wtorek (1 lutego) rozpoczęło się wyburzanie mostu na DK 79 w Chrzanowie. W związku z tym tą inwestycją zamknięty został fragment ulicy Trzebińskiej nad potokiem Luszówka. Wielu kierowców nie wie jeszcze o utrudnieniach i po dojechaniu do miejsca robót zawraca. Wszystkie roboty mają się zakończyć w połowie czerwca br.

Kupno gruntu w Krakowie to ogromna inwestycja. W czasach, kiedy za metr kwadratowy działki trzeba zapłacić średnio ponad 600 zł, alternatywą może być poszerzenie pola poszukiwań. Nie w mieście, ale tuż obok, bo w powiecie krakowskim średnio za metr kwadratowy gruntu zapłacimy już ok. 145 zł. Sprawdziliśmy, ile kosztują działki budowlane zlokalizowane w powiecie krakowskim wystawione na sprzedaż. W naszym zestawieniu za najtańszą zapłacimy 38 zł za mkw., najdroższa natomiast kosztuje 158 zł za mkw. Zobacz zdjęcia, ceny i najważniejsze informacje dotyczące działek. Zdjęcia i informacje pochodzą z serwisu otodom.pl. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Lenovo TAB M10 Plus 10,3" 4GB/64GB WiFi Szary (ZA5T0270PL)

Prasówka 2.02 Chrzanów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chrzanowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do kin trafił właśnie film "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Autorzy trochę kazali nam czekać na ten obraz, wszak pierwsze zapowiedzi kontynuacji "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" pojawiły się niedługo po premierze pierwszej części cyklu. Twórcy wykorzystali ten czas kreatywnie i zasiedli do napisania scenariusza z głowami pełnymi pomysłów? Po części... ale do rzeczy.