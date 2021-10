Prasówka Chrzanów 30.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chrzanowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Chrzanów 30.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Święta Bożego Narodzenia mają swoją magię. Dla wielu Polaków to najpiękniejsze dni w roku. To nie tylko kolacja wigilijna, prezenty pod choinką i rodzinna atmosfera, ale cała otoczka tego wydarzenia, która rozpoczyna się na długo przed 24 grudnia. Z roku na roku na sklepowe półki coraz szybciej trafia świąteczny asortyment. W tym roku wszystkich przebił Action, który już we wrześniu zapełnił półki swoich sklepów świątecznymi akcesoriami. Świąteczne ozdoby znaleźliśmy w sklepach w Oświęcimiu, Chrzanowie, Tarnowie i na pewno są też w wielu innych.