Prasówka Chrzanów 30.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chrzanowie nie minęło Cię nic ważnego

Śledczy z Nowym Sączu ponownie zbadają dowody zebrane w śledztwie ws. wypadku rządowej kolumny w Oświęcimiu. To efekt postanowienia Sądu Rejonowego z Chrzanowa, który 10 grudnia uchylił decyzję o umorzeniu śledztwa w tej sprawie. Chodzi o trzy płyty DVD, na których znajdowało się nagranie z monitoringu z miejsca oddalonego 300 m od trasy przejazdu premier Beaty Szydło. Podstawą decyzji sądu jest opinia Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, który nie wyklucza celowego uszkodzenia płyt. W tej sytuacji przesłuchane będą wszystkie osoby, które miały kontakt z płytami do momentu ich uszkodzeń.

W Katowicach odbyły się rozmowy z udziałem związkowców PGG oraz przedstawicieli górniczej spółki i wiceministra aktywów państwowych Piotra Pyzika. Strony nie doszły do porozumienia ws. wypłacenia rekompensat za pracę w weekendy od września do końca grudnia. Na środę zaplanowano sztabu protestacyjno-strajkowego. Od 4 stycznia dostawy węgla do elektrowni ponownie będą blokowane.